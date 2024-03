Zbierają pieniądze na start. Spółka skarbu państwa ich zostawiła

Grupa Azoty nie przedłużyła umowy z Unią Tarnów, stawiając klub w kłopotliwej sytuacji tuż przed startem sezonu. Na Unię spadła krytyka za to, że przez lata żyła wygodnie na garnuszku spółki skarbu państwa i nie zrobiła wiele, by to zmienić. Klub liczył, że dostanie podobną umowę, jak przed rokiem, kiedy to GA nie przelewała pieniędzy na konto Unii, lecz rozliczała się bezpośrednio z zawodnikami. Umowy nie ma, więc Unia buduje budżet od nowa, ale od osób będących blisko klubu słyszymy, że nie ma zagrożenia, że Tarnów się wycofa z ligi.