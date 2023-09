Zażegnali problemy z oświetleniem! Za rok będzie tam wielkie sportowe święto?

Andrzej Lebiediew, ŁOTWA: - Tor w Vojens był śliski. W środowisku mówi się, że tego toru się albo nienawidzi albo uwielbia. Do moich ulubionych ten owal nie należy. Ile bym tu nie jeździł, czy indywidualnie, czy podczas zmagań ligowych, to trudno mi się połapać i wybierać optymalne linie. Szkoda, że przez kolejny rok nie odczarowałem tego toru. Poprawiłem starty, ale w trasie nadal jest lipa. Dodatkowo z własnej winy zaliczyłem dwa upadki, a na domiar złego potrąciłem kolegę, czego żałuję.

Żużel zyskał tam dodatkową popularność

- Odbiór był jak najbardziej pozytywny. Organizatorzy dali radę. Nigdy jeszcze tak głośno o żużlu nie było w stolicy i na Łotwie. Nasz sport był widoczny w telewizji, transmisjach radiowych, a całe środowisko dziennikarskie pisało o tym evencie przez kilka tygodni. Teraz po rundach GP większość tych stron także pisze o żużlu. Obserwują, co się dzieje. Moje wyniki są cały czas monitorowane. To przyjemna rzecz i kawał dobrej roboty zrobiony przez organizatorów tego eventu. To było też widać po trybunach. Dużo ludzi przyszło na zawody, a niektórzy z nich po raz pierwszy.

- Z tego, co wiem, to już jest zrobione oświetlenie. Był przetarg, temat klepnięty. Przed przyszłym sezonem będzie zrobiona nowa trajektoria toru, tor zostanie na wejściach w łuk i na wyjściach z łuku obcięty. To ma się przełożyć na walkę na trasie. Łuki zostaną też podniesione. Plany są duże, a znając ludzi, którzy się tym zajmują, wierzę, że się to uda.