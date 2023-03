Zazdrości tego Polakom. Ma radę dla działaczy

Długo nie będzie na Słowacji drugiego takiego zawodnika jak Martin Vaculik . Żużlowiec przez wiele lat zapracował sobie na miano gwiazdy światowych torów i nie zamierza się zatrzymywać. 32-latek niemal co roku może liczyć na milionowy kontrakt w jednym z polskich klubów, a ponadto ma na koncie wygranych mnóstwo rund Grand Prix. W nadchodzącym sezonie główny bohater naszego tekstu będzie pełnił nie tylko rolę lidera ebut.pl Stali Gorzów, ale i wejdzie w buty odchodzącego do Motoru Lublin Bartosza Zmarzlika i po raz drugi w karierze zostanie kapitanem tego utytułowanego zespołu.

Pomimo tego, że Martin Vaculik w Polsce ma status gwiazdy, sprawa zupełnie inaczej ma się w jego ojczyźnie. - Na Słowacji bardziej popularna jest żona. Ona właściwie codziennie jest na ekranach, gra ponadto w teatrze. Żużel w moim kraju i tak zrobił marketingowo naprawdę spory postęp. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że to też efekt między innymi moich zwycięstw w Grand Prix, ale też do tego cegiełkę dokłada PGE Ekstraliga. Widzę to w trakcie moich rozmów z lokalnymi mediami. Dziennikarzy interesuje polska liga i patrzą na nią z wielkim respektem. Doprowadziło to do tego, że od tego roku moje wyniki będą podawane na Słowacji - oznajmił w podcaście "Jak na torze" dostępnym na oficjalnym kanale PGE Ekstraligi.