Zawrotne sumy i wielka gratka dla fanów! To nie do wiary [FELIETON]

Nie zabrakło oczywiście sportowców, w tym żużlowców i działaczy, którzy od pierwszego finału grają z orkiestrą . Pamiętam dużo styczniowych imprez. Niezależnie od pogoda - zimna, deszczu, wietrznej pogody - zawsze graliśmy razem. Co roku był problem z wyszukiwaniem atrakcji. Były medale, kolacje, obiady, kevlary, kaski, karnety i bilety, słowem - naprawdę dużo rzeczy, ale to już historia.

Teraz mamy np. przelot helikopterem na Grand Prix z Marcinem Gortatem. To niesamowita gratka. Sam lot to wspaniała rzecz, a tym bardziej możliwość poznania byłego czołowego zawodnika najlepszej koszykarskiej ligi świata. To jest coś. Można było wylicytować motocykl Bartosza Zmarzlika, mistrza świata. Już kilka dni temu pękło 100 tysięcy złotych, a ostatecznie motocykl wylicytowano za kwotę ponad 116 tysięcy! To tylko dwa przykłady a przecież w każdym mieście i środowisku był akcent sportowy.