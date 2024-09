Zawracali mu głowę od maja, Anglik krezusem w polskiej lidze. Dostanie 3 miliony

Stal w końcu ma swoją gwiazdę

To wyglądało tak, jakby Falubaz szukał pretekstu

To wszystko wyglądało od jakiegoś czasu tak, jakby Falubaz szukał pretekstu, by zerwać porozumienie z Woffindenem. Klub sam nie chciał go zrywać, żeby nie płacić kary umownej. Natomiast prowokując zawodnika do zdecydowanego ruchu Falubaz zaoszczędził kilkaset tysięcy. Bo oczywiście nikt w Zielonej Górze nie ma do Woffindena pretensji, że idzie do Stali. Tam wręcz się, z tego cieszą, bo jakiś czas temu pozyskali Leona Madsena, więc mają swoją gwiazdę i człowieka, który ma ciągnąć wynik. Gdy pojawił się Madsen, to Woffinden przestał być potrzebny.