Zawodowy sportowiec wybrał alkohol. W nim szuka spełnienia [FELIETON]

Alkoholowa przygoda Benjamina Basso

Swoją przygodę z alkoholem zaczyna zawodnik w sezonie 2023 reprezentujący Polonię Bydgoszcz. Benjamin Basso wpadł na pomysł sygnowania swoim imieniem alkoholu. Spośród szerokiej gamy wybrał rum. Z dostępnych informacji wynika, że zafascynował go trunek pochodzący z Chin i Indii. Nie chce być złośliwy, ale raczej te kraje nie bardzo kojarzą mi się z procentowymi napojami. Być może to jakiś wyjątek albo trunek tak dobry, jak osiągi zawodnika w lidze. Pierwsza degustacja już za kilka miesięcy. Jak na Chiny to nic dziwnego, bo normalnie trwa to minimum kilka lat. Ciekaw jestem efektów. Być może to lepsza przygoda niż żużel.