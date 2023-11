Zawodowa I Liga, czyli konieczny podział tortu

Czy kluby PGE Ekstraligi podzielą się tortem z klubami I Ligi Żużlowej?

Skoro na to nie liczymy, to trzeba inaczej rozegrać kolejny przetarg na prawa telewizyjne. Odbędzie się on za dwa lata. Dla dobra naszej dyscypliny powinno się zaoferować telewizjom, które będą konkurować o prawa transmisji TV - pakiet, uwaga, do obu lig! To "oczywista oczywistość", bo jest to zgodne z interesem "czarnego sportu".



Jednak fundamentalne pytanie jest takie, czy zgodzą się na to kluby Ekstraligi? Czy władze najlepszej żużlowej ligi świata potrafią to na nich wymusić? Czy poszczególne kluby zrozumieją, że w imię rozwoju speedwaya powinny ograniczyć swoje oczekiwania finansowe i zgodzić się - podkreślam: nie teraz, ale po kolejnych dwóch latach! - na przekazanie części bardzo dużego przecież tortu finansowego klubom I Ligi!?



Oby tak się stało. Chciałbym wierzyć, że tak się stanie. Chciałbym, żeby prezes Wojciech Stępniewski i jego team potrafili przekonać "Wielką Ósemkę" Ekstraligi do wzniesienia się ponad swoje, nawet najbardziej uzasadnione, ale jednak partykularne interesy.



I to przekonywanie powinno zacząć się już teraz...