Zawodnik zabrał głos po koszmarnym wypadku. O tym ani słowa

Patrick Hansen w sobotę trafił do szpitala w Kaliszu, gdzie przywieziono go po koszmarnej kraksie w meczu Arged Malesa Ostrów – ROW Rybnik (50:40). Już w trakcie zawodów docierały informacje o złamaniu kręgosłupa i braku czucia w nogach. Wczoraj w nocy lekarze wykonali operację odbarczenia rdzenia kręgowego. Teraz żużlowiec dochodzi do siebie. Znalazł też w sobie dość siły, by napisać kilka słów do kibiców.