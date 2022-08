Zawodnik Wybrzeża zarzuca kłamstwo działaczowi

Oto treść oświadczenia zawodnika:

Podkreślenia wymaga sytuacja, że atak klubu na mnie rozpoczął się dopiero od momentu złożenia przeze mnie do Polskiego Związku Motorowego pisma z prośbą o rozwiązanie mojego kontraktu z winy klubu z uwagi na nieregulowanie od kilku miesięcy wymagalnych zobowiązań kontraktowych na moją rzecz, zwłaszcza tych, które miały mi pozwolić na rzetelne przygotowanie się do sezonu 2022. Wcześniej nasze relacje nie były tak napięte a miałem wrażenie, że były oparte na wzajemnym zrozumieniu.

Nie jest także prawdą, że miałem obowiązek założenia własnej działalności, czy podpisywania z klubem umowy zlecenie, obowiązywał mnie bowiem podpisany przez obie strony kontrakt, na podstawie którego Klub zobowiązany był do regulowania należnego mi wynagrodzenia. Tym samym mija się z prawdą stwierdzenie Mariusza Kądzielskiego jakobym chciał, aby klub wypłacił mi pieniądze "na czarno", "pod stołem", by musiał wypłacać mi apanaże nie ozusowane, nieopodatkowane.

Nie jest też prawdą, że na prośbę PZM-ot nie chciałem polubownie załatwić sporu z klubem. Raz jeszcze podkreślam, że mając na celu polubowne rozwiązanie sporu z Klubem, którego barwy reprezentuję, wielokrotnie podejmowałem rozmowy dotyczące wypłacenia mi zaległych, wymagalnych należności wynikających z treści kontraktu z dnia 14.11.2021 r. Do chwili wystosowania do Klubu pierwszego wezwania do zapłaty (w dniu 07.04.2022 r. drogą mailową), relacje pomiędzy mną a Klubem były poprawne. Jak wskazuje treść odpowiedzi Mariusza Kędzielskiego, którą dołączyłem do wniosku, tj. mail z dnia 07.04.2022 r., Klub potwierdził, iż posiada wobec mnie zaległości finansowe. Co więcej, Klub uznał swą winę za bezsprzeczną i wskazywał, że zaległość zostanie z pewnością uregulowana, a Klub traktują ją priorytetowo. Wobec tych deklaracji niezrozumiałe było i jest nadal niezrozumiałe wskazywanie przez Klub jakobym nie chciał podejmować mediacji z Klubem.