Zawodnik uderzył plecami w bandę. Wypowiedź była szokiem

Celem drużyny z Gdańska było zdobycie 47 punktów. Taka zdobycz zapewniłaby Wybrzeżu trzy punkty (w Rybniku wygrali gospodarze 46:43) i niemal pewne utrzymanie. Terminarz układał się dla gdańszczan całkiem korzystnie, bo zwycięstwa z ROW-em - i za tydzień z H. Skrzydlewska Orłem - zagwarantowałyby im play-offy. Przed meczem jednak nigdy nie można z góry przypisywać sobie punktów, a zwłaszcza, jeśli rywalizuje się w 1. Lidze Żużlowej, która jest najbardziej nieprzewidywalna. Ten mecz to potwierdził.



ROW fatalnie zaczął sezon, ale w ostatnich tygodniach wdrapał się na trzecią pozycję w tabeli. Rybniczanie mają zawodników w formie, dlatego kontuzje są ostatnią rzeczą, której chcieliby doświadczyć. Jednak już w wyścigu młodzieżowym przez chwilę kibice mogli zacząć się martwić o zdrowie najlepszego juniora w zespole Pawła Trześniewskiego.



18-latek po przegranym starcie nadział się na koło Miłosza Wysockiego i runął na tor. Uderzył plecami w bandę w miejscu, gdzie nie było już dmuchawca. Zdarzenie wyglądało groźne, ale na szczęście zawodnik szybko się pozbierał. - Ze zdrowiem jest OK, nic mnie nie boli. Jestem przyzwyczajony do takich upadków, więc próg bólu jest wyższy - powiedział Trześniewski w wywiadzie na antenie Canal+Sport 5. Słowa były szokiem, na szczęście żużlowiec wyszedł z opresji bez szwanku.



Wybrzeże - ROW. Defekty i potracone punkty

W pierwszej fazie zawodów kilku żużlowców potraciło punkty z powodu defektów. Motocykl Michaela Jepsena Jensena zdefektował na prowadzeniu i gdańszczanie przegrali trzeci bieg 1:5. W następnej gonitwie wykluczony za przekroczenie czasu dwóch minut został Trześniewski, który co prawda ustawił się pod taśmą, ale wskutek kłopotów sprzętowych, po chwili ją zerwał i team nie miał czasu na podstawienie drugiej maszyny. W całych zawodach młody zawodnik ROW-u ani razu nie dojechał do mety.



Na pierwszym łuku nawet bardzo doświadczeni wpadali w koleinę, która wytrącała ich z rytmu. Dwukrotnie na taką niespodziankę wpadł Jan Kvech. Czecha kosztowało to stratę pozycji na rzecz Jepsena Jensena. To, co Wybrzeże zyskało, kilka minut później się wyzerowało. A mianowicie ta sama koleina zaskoczyła Madsa Hansena, z czego skorzystał Matej Zagar.



Orgacki zachował się fair, Wysocki stracił ważny punkt

Za postawę fair-play wypada pochwalić Seweryna Orgackiego. Junior wypożyczony z GKM-u Grudziądz zanotował uślizg przy podwójnym prowadzeniu gości. Wstał z toru błyskawicznie, mając w pamięci sytuację z inauguracji 1. Ligi Żużlowej, kiedy za dwa upadki dostał dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną. Wynik od początku do końca meczu był na styku. Ważny punkt gospodarze stracili w wyścigu dwunastym.



Przy stanie 3:3 Keynan Rew wszedł ostro pod Miłosza Wysockiego. Junior przestraszył się akcji kolegi i upadł. Kontaktu nie było, więc został wykluczony. Wracając do parku maszyn, był tak wściekły, że rzucił rękawiczkami. Po chwili udał się do warsztatu, aby trochę ochłonąć. Nie przyszło to łatwo, bo dziennikarze stacji Canal+ relacjonowali, że słyszą uderzenia. Cicho w tym warsztacie na pewno nie było.



Klindt nie wytrzymał ciśnienia i ROW odjechał

Kluczowy okazał się wyścig trzynasty, w którym podwójnie wygrał ROW-u. Para Zagar - P. Hansen nie dała szans duetowi gospodarzy w osobach M. Hansena i Klindta. Kapitan Wybrzeża toczył się na starcie, przez co dojechał do pierwszego łuku ostatni. Sam się ukarał, więc sędzia pozwolił na kontynuowanie biegu. Zwycięstwo ROW-u za trzy w wyścigu czternastym zapewnił Zagar. Rybniczanie wygrali w Gdańsku 50:40



ROW był zespołem kompletnym. Wszyscy seniorzy, może z wyjątkiem Brady'ego Kurtza, pojechali naprawdę dobrze. Zwłaszcza Patrick Hansen, który otarł się o komplet punktów (12+2). W Wybrzeżu najlepiej pojechał Klindt, ale w decydującym momencie nie stanął na wysokości zadania. Słabiej niż w poprzednich meczach pojechali: Kaczmarek i Mads Hansen. Lepszego wyniku oczekiwano też od Rew.



ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK: 40



ROW RYBNIK: 50



Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 40

9. Daniel Kaczmarek 6 - (3,1,0,2,0)

10. Nicolai Klindt 11 - (3,2,3,0,3)

11. Keynan Rew 6 - (0,3,1,2,0)

12. Michael Jepsen Jensen 4+1 - (d,1,2,1*)

13. Oskar Kołak - NS

14. Seweryn Orgacki 2 - (1,1,u)

15. Miłosz Wysocki 3 - (3,0,w)

16. Mads Hansen 8 - (1,3,1,1,2)

ROW Rybnik: 50

1. Brady Kurtz 5+1 - (2,2,1*,0)

2. Patryk Wojdyło 10+2 - (3,1*,2,3,1*)

3. Matej Zagar 11+2 - (1*,2,2*,3,3)

4. Kamil Winkler - NS

5. Patrick Hansen 12+2 - (2*,3,3,2*,2)

6. Paweł Trześniewski 0 - (w,w,d)

7. Kacper Tkocz 3 - (2,u,1)

8. Jan Kvech 9 - (2,0,3,3,1)



BIEG PO BIEGU:

1. Kaczmarek, Kurtz, Zagar, Rew - 3:3

2. Wysocki, Tkocz, Orgacki, Trześniewski (w) - 4:2 (7:5)

3. Wojdyło, P. Hansen, M. Hansen, Jepsen Jensen (d) - 1:5 (8:10)

4. Klindt, Kvech, Orgacki Trześniewski (w) - 4:2 (12:12)

5. Rew, Zagar, Jepsen Jensen, Kvech - 4:2 (16:14)

6. M. Hansen, Kurtz, Wojdyło, Wysocki - 3:3 (19:17)

7. P. Hansen, Klindt, Kaczmarek, Tkocz (u) - 3:3 (22:20)

8. Kvech, Zagar, M. Hansen, Orgacki - 1:5 (23:25)

9. Klindt, Wojdyło, Kurtz, Kaczmarek - 3:3 (26:28)

10. P. Hansen, Jepsen Jensen, Rew Trześniewski (d) - 3:3 (29:31)

11. Kvech, Kaczmarek, Jepsen Jensen, Kurtz - 3:3 (32:34)

12. Wojdyło, Rew, Tkocz, Wysocki (w) - 2:4 (34:38)

13. Zagar, P. Hansen, M. Hansen, Klindt - 1:5 (35:43)

14. Zagar, M. Hansen, Kvech, Kaczmarek - 2:4 (37:47)

15. Klindt, P. Hansen, Wojdyło, Rew - 3:3 (40:50)



Patryk Wojdyło / Michał Krupa / Flipper Jarosław Pabijan

Na zdjęciu: Michael Jepsen Jensen. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski