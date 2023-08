Zawodnik nie na sprzedaż. Jedno z objawień sezonu?

Rosjanin ma klub na następny sezon. Tam wystartuje



W ostatnich latach w Grudziądzu jest nadmiar juniorów. Wysocki był tam zbędny, więc GKM w kwietniu 2022 roku wypożyczył go na rok do Wybrzeża. Gdańszczanie potrzebowali czwartego młodzieżowca, by zespół był klasyfikowany w DMPJ. Wtedy chyba tylko nieliczni wierzyli w to, że Wysocki przebije się do składu. A on nie tylko przebił się do składu, to jeszcze w tym sezonie stał się liderem formacji młodzieżowej.