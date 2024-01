Zawodnik Motoru wysłał L4. To dlatego nie poleciał na zgrupowanie kadry

Menadżer Przyjemskiego podał powód absencji

Napisaliśmy do pana Marka Ziębickiego, menadżera Przyjemskiego z pytaniem, co właściwie stało się Wiktorowi i jaki jest powód jego absencji w samolocie lecącym na Maltę. Odpowiedź przyszła bardzo szybko.

- Nic groźnego. Grypa go rozłożyła i obóz nie wypalił. Szkoda - napisał nam menadżer zawodnika, dodając, iż ma nadzieję, że za rok i w kolejnych latach już nic nie stanie na przeszkodzie. - Kluczowe jest jednak to, aby się rozwijał - dodał pan Marek, bo bez tego nie będzie kolejnych zaproszeń od trenera Dobruckiego.

Przyjemski to wielka nadzieja polskiego żużla

Przyjemski to jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia. 18-latek rok temu był najlepszym zawodnikiem Speedway 2 Ekstraligi. Nic dziwnego, że otrzymał wiele ofert z najlepszych klubów PGE Ekstraligi. Chcieli go praktycznie wszyscy, a najbardziej Motor oraz Betard Sparta Wroclaw i ebut.pl Stal Gorzów. Każda z tych drużyn miała swoje atuty. Przyjemski wybrał Motor głównie ze względu na to, że już wcześniej startował tam w zawodach młodzieżowych i poznał ludzi. Chciał trafić do środowiska, które jest dla niego znajome.