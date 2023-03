Zawodnik mistrza Polski wyrzucony z treningu. Tego nie miał

Maciej Kuciapa, trener Platinum Motoru, zadzwonił do ROW-u i dostał od prezesa i trenera klubu zgodę na przyjazd dwóch zawodników na trening do Rybnika.

Bańbor z trenerem przejechali 600 kilometrów. Na darmo

Bartosz Bańbor, młody zawodnik Motoru wsiadł do busa i razem z trenerem Dawidem Lampartem przejechali 300 kilometrów z Rzeszowa (tam mieszkają) do Rybnika. Rozpakowali się, zdążyli nawet wyjechać na tor, po czym musieli się spakować.

Na stadion przyszedł prezes Krzysztof Mrozek i poprosił uczestników o książeczki zdrowia. Bańbor był jednym z tych, którzy jej nie mieli. Działacz powiedział, że w tej sytuacji nie ma mowy o tym, by dalej jeździł. Było trochę nerwów, doszło do krótkiej wymiany zdań podniesionym głosem, ale finalnie Bańbor pojechał do domu. Okazało się, że przejechał 600 kilometrów w dwie strony na darmo.