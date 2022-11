Zawodnik dał taki wpis. Klub ma się czego bać?

- Jesteście mega pozytywnymi ludźmi, którzy kochają gdański żużel i mimo przeciwności z dumą tworzycie ten klub! Osobne podziękowania dla pana Tadeusza Zdunka za realizację kontraktu w 2021 roku oraz pomoc w zakupie busa. Kończąc, życzę wam wszystkiego dobrego, samych pozytywnych emocji na stadionach oraz żeby klub otrzymał licencję na przyszły sezon i żebyście mogli dalej tworzyć historię WYBRZEŻA GDAŃSK! Pamiętajcie, prawda zawsze się sama obroni! Do zobaczenia! - to końcowy fragment oświadczenia Jamroga.

Czy naprawdę jest aż tak źle?

Słowa Jamroga dają do myślenia. To człowiek raczej powściągliwy, który rzadko kiedy decyduje się na kontrowersyjne słowa. Waży to, co mówi. Tym bardziej należy zastanowić się nad tym, co powiedział. Zawodnik niejako zasugerował, że jego były już klub może nie otrzymać licencji na sezon 2023. Tadeusz Zdunek mówi, że żadnych problemów nie będzie, ale wypowiedź Jamroga z pewnością zasiała sporo niepewności.