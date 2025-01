Zawodnicy terroryzują polskie kluby, nie mają umiaru. 50 milionów w tle

Żużel. Zawodnicy terroryzują polskie kluby

- Pieniądze są w żużlu bardzo duże i dlatego są rozrzucane. Niektórym później brakuje funduszy na koniec roku, a to dlatego, że nie ma umiaru w ich wydatkowaniu. W klubach zawodnicy zarabiają krocie, można powiedzieć, że terroryzują kluby zachciankami finansowymi. Żeby zejść z horrendalnych płatności, trzeba ustalić regulamin finansowy. Przerabialiśmy to w przeszłości i nie zawsze wychodziło, ale warto próbować. Kilka lat temu zawodnik deklarował jaką średnią wykręci, a jak tego nie zrobił, to oddawał część środków. Trzeba podobnego rozwiązania, ustalić średnią punktową i kwoty za podpis. Nie podwyższałbym kwot za punkt, bo one są bardzo wysokie. Najważniejsza jest jedność między prezesami i to, by się dogadali - komentuje Leszek Tillinger.