Zawodnicy skompromitowali polską ligę. Milionerzy robią, co im się żywnie podoba

Miał napisać prezesowi SMS-a z gratulacjami

Już mówi się, że zawodnicy kalkulują. Kiedy widzą, że warunki są trudniejsze, to wolą odpuścić. Boją się, że w razie kontuzji przepadnie im szansa na duży zarobek w kolejnych spotkaniach. Gwiazdy co weekend kasują ponad 100 tysięcy.

Zadzwoniliśmy do Cegielskiego, żeby zapytać, jak się z tym czuje. I czy prawdą jest, że napisał do prezesa Ekstraligi Żużlowej SMS-a z gratulacjami za stanowcze działania w Gorzowie.

- Rozmawiałem nie tylko z prezesem - przyznaje Cegielski. - Pojawiło się dużo rozbieżnych opinii co do tego, kto co mówił i napisał, więc włączyłem się do akcji na ostatniej prostej. Było już jednak za późno. W trakcie rozmowy z jednym z zawodników usłyszałem, że właśnie sędzia ogłosił walkowera. Nie sądziłem, że tak się to skończy.