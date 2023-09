Zawodnicy się o to biją. Chętnych dwa razy więcej niż miejsc

Zostało nam tak naprawdę może kilkanaście dni ścigania, głównie w zawodach indywidualnych. Ligi się kończą, zawodnicy mają sporą dostępność terminową i równie dużą chęć do jazdy, tym bardziej że pogoda w wielu miejscach bardzo sprzyja. Przed nami jeszcze kilka ciekawych turniejów, a najważniejszym oczywiście jest sobotnia runda GP w Toruniu, kiedy to oficjalnie poznamy mistrza świata 2023. Oprócz tego najbardziej prestiżowego wydarzenia mamy jednak też te mniej popularne, ale często bardzo rozchwytywane przez zawodników. Wielu z nich mocno szuka okazji do startu, a co za tym idzie, do zarobku.