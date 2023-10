Zawodnicy czekają na kasę. Połowa klubów Ekstraligi tonie w długach [FELIETON]

Sezon 2023 dopiero się zakończył, a my już myślami jesteśmy przy tym, co wydarzy się w 2024 roku. Niewiadomych na przełom października i listopada, a więc mniej więcej pięć miesięcy przed startem PGE Ekstraligi jest sporo. Ciśnie mi się na usta sporo pytań - to zadam je publicznie. Kto opuści najwyższą klasę rozgrywkową?

Wiara Unii w jednego zawodnika

Czy trzeba będzie łatać dziury w składzie Ekstraligi?

Co najmniej połowa klubów PGE Ekstraligi ma bardzo poważne zadłużenie wobec zawodników. Czy na pokrycie tych długów starczy klubom kasy z CANAL+? A co z budżetami klubów najwyższej klasy rozgrywkowej w przyszłym sezonie? Pytanie nie bez kozery, nieprzypadkowe, na czasie, a nawet fundamentalne. Przecież każdy w naszym żużlowym środowisku wie doskonale tzw. tajemnicę poliszynela czyli to, że na sezon 2024 kontrakty zawodnicze są naprawdę mocno przeszacowane względem realnych dochodów klubów. Kto awansuje z 1. Ligi do PGE Ekstraligi? Powrotny awans Krosna? Czy powrotny - choć trochę rozciągnięty w czasie - awans Ostrowa Wielkopolskiego? Kto pyta - nie błądzi.