Zawodnicy byli w szoku. Teraz zrobili to kibice

Kluby jeżdżące na co dzień w PGE Ekstralidze słynną z nieszablonowych pomysłów i rywalizują ze sobą nie tylko na torze, ale i przede wszystkim pod względem marketingowym. Chociażby w listopadzie głośno zrobiło się o ZOOLeszcz GKM-ie Grudziądz, który przedstawił zawodników używając do tego popularnej gry - The Sims 4. Do historii przeszły zwłaszcza obrazki z Krzysztofem Kasprzakiem w przebraniu hot-doga. Co prawda akcja podobno nie spodobała się samemu Polakowi, jednak ośrodek uzyskał dzięki temu rozgłos, czyli misja specjalistów od marketingu zakończyła się sukcesem.