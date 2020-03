Polski Związek Motorowy wspólnie z Główną Komisją Sportu Żużlowego wydały w środę komunikat, w którym rekomendują zawieszenie przygotowań do sezonu żużlowego do 1 kwietnia 2020 r. Spowodowane jest to rosnącą liczbą zarażenia koronawirusem.

Zdjęcie Żużlowcy Fogo Unii Leszno to trzykrotni mistrzowie Polski z rzędu /Łukasz Trzeszczkowski /Newspix

"W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Polski Związek Motorowy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu zwraca się do wszystkich organizatorów wydarzeń w zakresie działalności PZM z rekomendacją zawieszenia przeprowadzania zawodów, imprez oraz szkoleń do dnia 1 kwietnia 2020 r." - napisano w komunikacie.

Reklama

Dodatkowo poinformowano, iż Główna Komisja Sportu Żużlowego nie wyraża zgody na organizację zawodów treningowych (sparingów) także do dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dalsze zalecenia będą podejmowane na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym.

Epidemia koronawirusa, którego wykryto po raz pierwszy w grudniu w Wuhan, kosztowała już życie ponad czterech tysięcy osób. Zarażonych na całym świecie jest ponad 120 tysięcy. W Polsce potwierdzono dotychczas 25 przypadków.