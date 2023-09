Zatrzymali kapitana. Kibice proszą ich tylko o jedno

Klub radosną nowinę kibicom przekazał w sposób oryginalny. Nicolai Klindt stał się bowiem bohaterem ciekawie zmontowanego materiału wideo. - Wiecie co? To zabawne. Ludzie bez przerwy gadają. Słyszałem wiele opinii zanim tutaj przybyłem. I miałem swoje wątplwiości. Ale ten rok pokazał mi czym jest Wybrzeże. I teraz wiem, jak to jest być częścią zespołu. Nie obchodzi mnie co mówią i ciebie też nie powinno to interesować. Jestem dumny będąc częścią tego klubu. Teraz i w kolejnym roku. Walczymy. To jest to, co robimy - powiedział w materiale kapitan Zdunek Wybrzeża.