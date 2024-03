Zaszachowali konkurencję. To tam Zmarzlik rozpocznie sezon

Bartosz Zmarzlik jest w tej chwili najbardziej rozchwytywanym żużlowcem przez wiele polskich klubów, które przed oficjalnym startem ligi organizują różnego rodzaju memoriały oraz turnieje indywidualne. Reprezentant Orlen Oil Motoru już dawno zapowiedział pojawienie się w silnie obsadzonym Kryterium Asów. Tydzień później natomiast wróci do Gorzowa, by uczcić pamięć Edwarda Jancarza. W międzyczasie lublinianie mają zaplanowane sparingi z Arged Malesą, lecz nie wiadomo czy ostatecznie dojdą one do skutku.

