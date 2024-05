Zastępują "złote dziecko". Ta statystyka zwala z nóg

Gdybyśmy odjęli punkty zdobyte przez Wiktora Przyjemskiego w poprzednim sezonie, to Abramczyk Polonia Bydgoszcz spadłaby z ligi. W wieku 18 lat junior ciągnął drużynę za uszy, ośmieszając starszych kolegów. Wszyscy obawiali się, co będzie po odejściu "złotego dziecka" do Orlen Oil Motoru Lublin. Odblokował się Olivier Buszkiewicz, solidny jest wypożyczony z Krono-Plast Włókniarza Franciszek Karczewski. Jedna statystyka jednak jest zaskakująca.