Zastawiła dom, to było być albo nie być. Teraz daje duże pieniądze na reprezentację

Rafał Wilk ze wsparciem Marty Półtorak zdobywał złote medale

Jedno jest pewne, właścicielka Millenium Hall, przez dekadę trzęsła polskim żużlem i ma swoje zasługi. To dzięki jej zaangażowaniu Stal Rzeszów podniosła się z kolan na początku XXI wieku. Weszła do klubu przypadkiem, jako jeden ze sponsorów (kiedyś w rozmowie z Interią przyznała, że negocjując umowę, celowo zawyżyła warunki, żeby Stal ich nie przyjęła), ale bardzo szybko okazało się, że jeśli nie da od siebie 100 procent, to Rzeszów zniknie z żużlowej mapie.

Kiedyś kusiła Tomasza Golloba, teraz ma wszystkie największe gwiazdy

Kiedy Półtorak była prezesem Stali, to kusiła największe gwiazdy, na czele z Tomaszem Gollobem i Jarosławem Hampelem. Nigdy jej się nie udało. Zostając sponsorem reprezentacji, ma wreszcie wszystkie największe gwiazdy. - Jakbym chciała to skomentować pół żartem pół serio, to marzenia się spełniają. Inna sprawa, że mnie bardziej cieszyło, kiedy przychodził do klubu zawodnik przeciętny i nagle urastał, stawał się gwiazdą pod naszymi skrzydłami - przyznaje.