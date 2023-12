Zasłużony polski klub wstaje z kolan. To on za tym stoi

Obecnie zespół z Podkarpacia występuje w lidze pod nazwą Texom Stal Rzeszów. Sezon 2023 był dla rzeszowian bardzo udany, wygrali zmagania w 2. Lidze Żużlowej i po wielu latach wrócili na zaplecze PGE Ekstraligi. - Gdy przejmowałem klub, to był on na minusie 650 tys. zł , a na koncie nie było za dużo. Później był awans, inwestycje w szkółkę na poziomie 750 tys. zł. Mamy wypłacalny klub, który płaci zawodnikom i kontrahentom trzy dni po meczu. I na koniec tego wszystkiego suma bilansu jest dodatnia, co jest ogromnym sukcesem - przyznał Drymajło w wywiadzie dla supernowosci24.pl.

Drymajło: PGE Ekstraliga jest moim marzeniem

Prezes Stali przed przejęciem klubu był kibicem i sponsorem, więc doskonale zna historię klubu i wie, że awans do Speedway 2. Ekstraligi jest dopiero pierwszym krokiem do przywrócenia klubowi należnego miejsca, czyli miejsca w żużlowej elicie. Gdzie widzi Stal w 2026 roku? - Chcę widzieć klub dalej jako stabilny finansowo, jako klub poukładany. Już niebawem zaczniemy wdrażać pewne procesy zmian marketingu, całego eventu. Tak więc przed nami dużo zmian typowo organizacyjnych, ale też i sportowych. 3-4 lata to długi czas. Mam jednak nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli - powiedział.



Działacz marzy o wprowadzeniu rzeszowskiego klubu do żużlowej elity. Stal rywalizowała na tym poziomie rozgrywkowym przez 34 sezony. To bardzo zasłużony dla żużla polski ośrodek. - Gdybym powiedział o marzeniach, to niejedna osoba, która to czyta, spadłaby z krzesła (śmiech). Dlatego powiem tak skromnie, że bardzo fajnie byłoby - co jest moim bardzo dużym marzeniem - jeździć właśnie w tej Ekstralidze - wyznał.