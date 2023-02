Zasłużony klub pójdzie pod młotek? Tak to wygląda

Nie ma ofert kupna Apatora. Cena jest za wysoka?

Kiedy Termiński odkupował udziały od miliardera Romana Karkosika, to zapłacił jedynie pół miliona złotych. To był 2014 rok. Mamy oczywiście inflację, ceny mocno poszły w górę, ale mimo wszystko trudno zrozumieć, skąd wzięła się ta kwota. T o niemożliwe, żeby w ciągu 9 lat klub podrożał aż 10-krotnie.

Wydaje się, że obecny właściciel będzie musiał rozważyć zejście z ceny, bo w innym razie długo może poczekać na oferenta. A z tego, co wiemy, nie bardzo odpowiada mu, że musi dokładać do interesu. Klub może co prawda liczyć na nieco ponad 6 milionów z kontraktu telewizyjnego, ale koszty poszły tak mocno w górę, że co rok Termiński dorzuca około miliona złotych z własnej kieszeni.