Zasłona dymna czy kit? Mistrz świata daje do myślenia

Fogo Unia Leszno zakontraktowała jesienią gwiazdę Arged Malesy Ostrów Chrisa Holdera i już pojawiają się wątpliwości co do formy byłego mistrza świata. W Australii odbywają się właśnie mistrzostwa tego kraju, w których zawodnik rozczarowuje. To woda na młyn dla Cellfast Wilków Krosno, które początkowo kusiły Holdera, ale ostatecznie postanowili postawić na kogoś innego.