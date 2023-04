Zaskoczyli tuż przed inauguracją. Wielka kasa dla klubu

Pilski żużel po wielu chudych latach wreszcie wstanie z kolan? Przynajmniej na ten moment tak to wygląda . Ekipa z Wielkopolski jeszcze parę miesięcy temu mogła nie wystartować w lidze, a obecnie otrzymała solidny zastrzyk finansowy od Enei, która wejdzie do nazwy klubu. Oczywiście nie wiemy ile dokładnie złotych wpłynie na klubowe konto, lecz działacze ekspresowo ruszyli na zakupy. Do odradzającego się mistrza kraju z 1999 roku zawitał już utalentowany Oleg Michaiłow. Ponadto w kuluarach mówi się o przyjściu między innymi Adriana Miedzińskiego. Ile w tym prawdy, przekonamy się niebawem.

Na razie w niedzielę przeciwko Texom Stali powinien zadebiutować jedynie wcześniej wspomniany Łotysz, choć kto wie czy do 16 kwietnia nie dołączą do niego inni nowi koledzy. Nawet z solidnymi wzmocnieniami, pokonanie faworyzowanych rzeszowian będzie graniczyło z cudem. Poza tym spotkaniem, w najniższej klasie rozgrywkowej Aforti Start pojedzie z Metalika Recycling Kolejarzem oraz OK Bedmet Kolejarz Opole zmierzy się z Grupa Azoty Unią Tarnów. Gorąco może być zwłaszcza w pierwszej stolicy Polski. Kibice gości zapowiedzieli już specjalne przywitanie Sama Mastersa oraz Josha Pickeringa. To właśnie ci dwaj Australijczycy w listopadzie zamienili Rawicz na Gniezno.