Zaskoczyli kibiców. Znany turniej jeszcze bardziej wyjątkowy

Memoriał Petera Cravena ma swój urok i zdecydowanie powinien go zobaczyć raz w życiu każdy szanujący się kibic żużla. Nieważne czy na stadionie, czy w telewizji, zawody na pewno przypadłyby mu do gustu chociażby ze względu na specyficzną formułę. Runda zasadnicza przypomina typowy turniej. Każdy z zawodników bierze udział w pięciu wyścigach i walczy o jak najlepsze rozstawienie przed najważniejszymi biegami. Najciekawiej zaczyna się robić dopiero w decydującej fazie imprezy. O awans do wielkiego finału w jednej gonitwie walczy aż pięciu uczestników. Liczba ta wzrasta do sześciu w ostatnim wyścigu wieczoru. W Manchesterze można poczuć się jak na legendarnej Zlatej Prilbie w Pardubicach.

