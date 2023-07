Zaskoczył słowami o liderze. Dopiero teraz to zrobił

ZOOLeszcz GKM-owi w razie braku awansu do fazy play-off pozostały zaledwie dwa spotkania do zakończenia sezonu 2023. Jakkolwiek to zabrzmi, dopiero teraz swój pierwszy trening na grudziądzkim obiekcie odjechał Nicki Pedersen. - Zawsze przyjeżdżał na same zawody. Mam nadzieję, że poukłada sprzętowe sprawy i wszystko będzie dobrze – oznajmił na konferencji trener młodzieżowców, Robert Kościecha.