Atmosfera niczym na koncercie Madonny

- Z torem to wygląda tak, że jak się jedzie bez trzech zawodników, to chyba nikt nie miałby atutu własnego toru i dokładnie u nas tak samo było. Nam brakowało zawodników, a nie toru. Kiedy są zawodnicy, można robić dobre mecze. Przez ostatnie osiem kolejek przyzwyczaiłem się do pytania "co się stało?". To się stało, że były kontuzje.

- I Chris i Grzegorz odbyli zaledwie jeden trening. W przypadku Holdera to w sumie jeden dzień, a nie trening, bo jeździł i rano, i wieczorem. Treningów dużo nie ma. Chciałbym przy okazji podziękować Bartkowi Smektale, bo należały mu się wyścigi nominowane, a mimo wszystko oddał wyścig Chrisowi. Wcześniej to on jeździł za Chrisa. Holderowi jest jazda potrzebna. Z biegu na bieg wyglądał lepiej, ale to przecież mistrz świata. On to ma, potrafi prowadzić motocykl. Jeśli tylko sprzęt mu pasuje, to jest fajnie. Teraz zaczyna dokładać elementy, które pomagają mu lepiej jechać.