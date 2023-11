Zaskoczył kolegów po fachu. Nawet Zmarzlik nie miał takiego ślubu

Mateusz Szczepaniak powoli wychodzi na prostą po tym jak potraktował go ZOOLeszcz GKM w sezonie 2023 . Początkowo Polak dostał rzekomo zapewnienie o pewnym składzie, ale sytuacja zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni po sprowadzeniu przez działaczy Gleba Czugunowa. Samo za siebie mówiło jedno ze zdjęć robione na oficjalnej prezentacji. Główny bohater naszego tekstu wydawał się być w ciężkim szoku, bo przychodził do Grudziądza z myślą o regularnych startach, a zamiast tego musiał walczyć o skład.

Jeden z najlepszych krajowych pierwszoligowców w żółto-niebieskim kevlarze długo się nie najeździł, ponieważ działacze ekstraligowca doszli do wniosku, że pojedynki na treningach psują atmosferę, więc trzeba pożegnać się z niektórymi żużlowcami. Mateusz Szczepaniak przeniósł się o kilkanaście kilometrów dalej, do pobliskiej Bydgoszczy . W Abramczyk Polonii 36-latek pokazał, iż wciąż stać go na dobre wyniki, choć i tak szału nie ma jeśli spojrzymy na klasyfikację indywidualną, w której Polak zajął dopiero miejsce w czwartej dziesiątce.

Wyjątkowy ślub Mateusza Szczepaniaka

Po takim zwariowanym roku chyba każdy człowiek odliczałby dni do tego, by wreszcie udać się na zasłużony urlop i zresetować głowę od wszystkich spraw związanych z zawodem, jaki się wykonuje. Mateusz Szczepaniak na tegoroczne wakacje wybierał się podwójnie szczęśliwy, ponieważ w ich trakcie wziął wyjątkowy ślub ze swoją wieloletnią partnerką. Poinformował o tym facebookowy profil Abramczyk Polonii. - W tak pięknych okolicznościach Mateusz i Klaudia wzięli ślub. Życzymy wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia - czytamy we wpisie.