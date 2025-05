Stal Gorzów pod ścianą, może wyrwać zawodnika lokalnemu rywalowi. Padło nazwisko

- Jestem zaskoczony decyzją Vaculika. Oceniałem go lepiej jako kapitana i nie spodziewałem się, że zdecyduje się odejść . W przeszłości już raz opuścił Stal. Domyślam się dlaczego, ale wrócił tu i wydawało mi się, że jest w Stali dla wielu czynników. On w Gorzowie miał naprawdę dobrze - mówi nam Władysław Komarnicki, honorowy prezes Stali Gorzów.

Żużel. Stal Gorzów powinna zarzucić sidła na Jacka Holdera

Gorzowianie muszą nieco aktywniej działać na rynku transferowym, bo jeśli faktycznie stracą dwie największe gwiazdy, to może być prosta droga do Metalkas 2. Ekstraligi.

- Nie chcę niczego sugerować, bo zarząd klubu jest samodzielny i podejmuje decyzje, za które następnie odpowiada. Zatem skoro Vaculik i Thomsen odchodzą, to klub musi mieć wariant awaryjny. Jeśli nie ma listy nazwisk i wariantów, to tak jakby się poddał i zszedł do Metalkas 2. Ekstraligi. Znam tych ludzi i dlatego nie wierzę, że poddadzą się łatwo. Tym bardziej, że w Stali obecnie jest wszystko poukładane, także finansowo. Wierzę, że jest duża szansa, by do Stali przyszły dwa inne konkretne nazwiska. Są zawodnicy, którzy chętnie dołączą do Stali Gorzów, bo mogą u nas być zostać liderem, a wiadomo, że lider więcej zarabia - komentuje Władysław Komarnicki.