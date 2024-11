Zaskakujący transfer mistrza świata. To może być strzał w dziesiątkę

Żużel. Transfery. Nicki Pedersen w Unii Tarnów?

Gwiazdor rozsadzi drużynę od środka. Ryzykowny transfer utytułowanego klubu



Dochodzą do nas sygnały, że kontrakt Pedersena mógłby wziąć na siebie jeden ze sponsorów, bo samej Unii raczej nie byłoby stać na aż tak duży wydatek (mówi się przynajmniej o 450 tysiącach złotych za podpis i 5 tysiącach złotych za każdy zdobyty punkt). W Tarnowie nie brakuje ludzi zakochanych w 47-latku. Dla klubu byłby to marketingowy strzał w dziesiątkę i nadzieja dla kibiców na lepsze "jutro". Jeśli jednak nikt na siebie nie weźmie zarobków Duńczyka, to Unia nauczona problemami, które nawarstwiły się po odejściu Grupy Azoty, raczej skłoni się w kierunku Andreasa Lyagera (może trafić też do Orła Łódź).



W Tarnowie stawki na kontraktach powinny opiewać na większe stawki niż 200 tysięcy za podpis, ale Lyager ma oczekiwać aż 400 tysięcy. Musi zejść z ceny, jeśli chce znaleźć klub. Wracając do Pedersena, to niego Unia to opcja "B". Opcją "A' jest wspomniany na początku artykułu ROW. Po pierwsze: Duńczyk zawsze chce jeździć z najlepszymi, a po drugie: od ręki mógłby dostać od prezesa Krzysztofa Mrozka 500 tysięcy za podpis i 5 tysięcy złotych za punkt. Swój los miałby wtedy tylko w swoich rękach. W PGE Ekstralidze o punkty znacznie trudniej, a zarobki uzależniałby od wyników na torze.