Zaskakujący transfer mistrza Polski. Uratują mu karierę?

Dawid Rempała podpisał kontrakt warszawski z Platinum Motorem Lublin. Dla tego chłopaka to szansa na uratowanie kariery, bo ostatni sezon w gronie juniorów nie był udany. Co prawda jego Falubaz wywalczył awans do PGE Ekstraligi, ale większej zasługi Rempały w tym raczej nie ma. Czy możliwość startów w Ekstralidze U24 podniesie sportowy poziom tego żużlowca? Trudno wyrokować, ale na pewno musi coś zmienić, jeśli wiąże swoją przyszłość z tym sportem.