Zaskakujący kandydat na trenera Unii. “Ma świetny warsztat”

Kto nowym menedżerem Fogo Unii Leszno?

Gdy idzie o zawodników, to wszystkie karty wydają się być rozdane. Kołodziej, Smektała, Lebiediew, Zengota, Rew i juniorzy - tak powinien wyglądać skład Unii na kolejny sezon. Pozostaje natomiast pytanie, kto poprowadzi ten zespół. Ostatnio najgłośniej mówi się o Damianie Balińskim (miejscowej legendzie) oraz Mariuszu Staszewskim, który podobno chętnie zmieniłby środowisko i odszedł z Ostrowa. - Damian Baliński to ciekawy kandydat. W końcu mówimy o osobie, która jest mocno związana z miejscowym środowiskiem. Nie wiem jednak, czy to jest dobry moment, aby już teraz objął funkcję menedżera drużyny. Z całym szacunkiem dla Damiana, ale to mogłoby być rzuceniem się na zbyt głęboką wodę - uważa ekspert i komentator Wojciech Dankiewicz.

Nasz rozmówca ma jednak swoje kandydata, którym jest Adam Skórnicki. Obecny szkoleniowiec PSŻ-u Poznań już kiedyś był trenerem Fogo Unii.



- On ma naprawdę świetny warsztat oraz dobre podejście do pracy z młodzieżą. Poza tym to bardzo charyzmatyczny trener. Oprócz fachowości swojej ma w sobie to coś. A to coś właśnie jest bardzo potrzebne w tym fachu. Mam na myśli umiejętność wpływu na drużynę i zawodników. Dlatego biorąc pod uwagę to wszystko dla mnie to właśnie Adam Skórnicki jest najlepszym kandydatem - argumentuje Dankiewicz.



Na ostateczną decyzję działaczy przyjdzie nam więc zapewne chwilę poczekać. Znany jest z kolei kierunek, który obierze Piotr Baron. Wszystko wskazuje na to, że zostanie menedżerem For Nature Solutions Amatora Toruń.