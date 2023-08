Zaskakujący kandydat na trenera. Ścierają się dwie koncepcje

Duże zmiany w Fogo Unii Leszno. Co wiemy? Na pewno odchodzi menadżer Piotr Baron. Już to zapowiedział. Do tego z kadry zostaną wykreśleni Australijczycy: Chris Holder i Jaimon Lidsey, bo klub już dogadał się z Łotyszem Andrzejem Lebiediewem. To on, a nie kończący wiek zawodnika U24 Lidsey wskoczy za Holdera. Lidseya zmieni z kolei wracający z wypożyczenia do Zdunek Wybrzeża Gdańsk Keynan Rew.