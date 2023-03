Zaskakujący bohater. Nie rzucał słów na wiatr?

Fogo Unia Leszno to w ostatnich tygodniach chyba najbardziej aktywna drużyna żużlowa w naszym kraju . Za zespołem prowadzonym przez Piotra Barona aż dwa mecze sparingowe z Enea Falubazem oraz Memoriał Alfreda Smoczyka. Wielkopolanie większości z tych wydarzeń pokazali się z naprawdę dobrej strony, bowiem u siebie odprawili z kwitkiem ambitnego pierwszoligowca, a ponadto w turnieju indywidualnym ku pamięci legendy triumfował Bartosz Smektała.

Mało kto więc spodziewał się ciężarów w starciu z wicemistrzami Polski, którzy na teren rywala wybrali się dodatkowo bez Andersa Thomsena. Duńczyk obecnie przebywa w swojej ojczyźnie ze względu na obowiązki medialne . Ponadto w tym tygodniu miał on wyciągane śruby z kontuzjowanej kilka miesięcy temu nogi. Jednego z liderów podopiecznych Stanisława Chomskiego z dobrym skutkiem zastąpił dziś Mathias Pollestad. Norweg spisał się nie najgorzej, bo na wyjeździe łącznie z bonusami otarł się o dwucyfrówkę.

Mateusz Bartkowiak zachwycił. Gorzej z Oskarem Paluchem

Wraz z młodym obcokrajowcem pozytywnie wyróżniał się ponadto Mateusz Bartkowiak. Wychowanek Stali po ciężkich kilku minionych latach wszedł w ten rok z wysokiego C i po kiepskim inauguracyjnym wyścigu, dołożył do dorobku ebut.pl Stali aż pięć oczek i dwa bonusy. To w połączeniu z równie solidną jazdą Martina Vaculika, Szymona Woźniaka, Wiktora Jasińskiego oraz Oskara Fajfera dało gorzowianom zwycięstwo w stosunku 45:44.