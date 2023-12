Zaskakujący awans. Nie na to się umawiali. Słono za to zapłaci?

Ryan Douglas to gwiazda Krajowej Ligi Żużlowej. Australijczyk do tej pory reprezentował w Polsce tylko barwy rawickiego Kolejarza w latach 2021-2023. 30-latek miał być zakontraktowany w Poznaniu na rozgrywki najniższej klasy rozgrywkowej, jednakże klub pozostał w Speedway 2. Ekstralidze. Tak samo pozostał Douglas, dla którego będzie to niezwykle trudne wyzwanie, aby przebić się teraz do pierwszego składu.