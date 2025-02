Janusz Kołodziej skończy karierę?

Wyjątkowy sezon. Czy uda się awansować?

FOGO Unia Leszno chce zrobić to, czego nie udało się Stelmet Falubazowi Zielona Góra, czyli już w pierwszym sezonie awansować do PGE Ekstraligi. Zadanie nie będzie łatwe, bowiem Metalkas 2. Ekstraliga bywa bardzo nieprzewidywalna. Dodatkowo, mają potwornie silnego rywala. Abramczyk Polonia Bydgoszcz uzbroiła się w Szymona Woźniaka, Aleksandra Loktaeva czy Krzysztofa Buczkowskiego.



Ta trójka może siać spustoszenie na torach rywali. Kibice leszczyńscy dodatkowo muszą liczyć na to, że będzie im sprzyjał los. W 2024 roku niemalże pół kadry złapało kontuzję. O jedno nie muszą się bać, jeżeli Kołodziej będzie zdrów to bez wątpienia zostanie najlepszym zawodnikiem ligi. W inauguracyjnej kolejce byki zmierzą się z Unią Tarnów już niespełna za dwa miesiące.