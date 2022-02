​Zaskakujące słowa mistrza. Nazwał go skur....!

Parę dni temu lider drużynowych mistrzów Polski wrzucił na Instagram fotografię Motoareny, którą okrasił wymownym podpisem: "Jeden z najgorszych torowych skurczybyków na świecie".

Instagram Post

Według analizy sporządzonej przez guru.stats.pl w minionym sezonie PGE Ekstraligi więcej mijanek niż w Toruniu, oglądali tylko kibice w Lesznie. Skąd zatem taka opinia o obiekcie, który przez większość ekspertów i kibiców od lat uznawany jest jeden z najbardziej widowiskowych stadionów żużlowych świata?

Kochają Motoarenę i jej nienawidzą!

- O co dokładnie mu chodziło, to trzeba by zapytać Taia, ale rzeczywiście jest tak, iż jest grupa żużlowców, która jednocześnie ten tor kocha i nienawidzi. Trudno na nim robić regularne, powtarzalne wyniki na poziomie dwucyfrówek w lidze czy finałów w turniejach Grand Prix, bo wręcz nie da się idealnie trafić z dopasowaniem sprzętu - stwierdził Jacek Frątczak, były menedżer toruńskiej drużyny.

- Za względu na nasłonecznienie i zakrywający tor dach poliwęglanowy, tworzy się specyficzny mikroklimat, który sprawia, iż prawidłowych ustawień trzeba szukać nie poprzez zmienianie zębatek, a w tym co ma związek z przepływem powietrza, czyli dyszami. Żużlowcy z reguły korzystają z notatek z poprzednich imprez i na ich podstawie dobierają ustawienia. W Toruniu to nie działa. Często zawodnik przyjeżdża, ustawia motocykl podobnie jak poprzednim razem, a to się zupełnie nie sprawdza. Ba, nawet to co działało w sobotę, nie sprawdza się w niedzielę. Cały czas muszą zatem kombinować i dużo zmieniać. Jak jeszcze nie przekłada się to na wynik, to szybko można ten tor znienawidzić - zakończył Frątczak.

Ostatnie wyniki Taia Woffindena na Motoarenie:

2 październik 2021 - Grand Prix Polski - 9 pkt (7. miejsce w turnieju)

1 październik 2021 - Grand Prix Polski - 16 pkt (3. miejsce w turnieju)

11 czerwiec 2021 - PGE Ekstraliga - 11 pkt

3 październik 2020 - Grand Prix Polski - 12 pkt (5. miejsce w turnieju)

2 październik 2020 - Grand Prix Polski - 13 pkt (3. miejsce w turnieju)

5 październik 2019 - Grand Prix Polski - 9 pkt (6. miejsce)

4 sierpień 2019 - PGE Ekstraliga - 13 pkt

6 październik 2018 - Grand Prix Polski - 15 pkt (1. miejsce)

14 kwietnia 2018 - PGE Ekstraliga - 15 pkt (w sześciu biegach)