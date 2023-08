Zaskakujące słowa Kasprzaka. Skąd ta pewność?

Kasprzak wziął udział w dziesięciu spotkaniach beniaminka. Wystartował w 46 wyścigach, w których uzbierał 61 punktów oraz 10 bonusów, co daje mu średnią biegową 1,543. Jak na zawodnika z taką przeszłością, nie jest to zbyt okazały wynik. Pamiętajmy jednak, że miał jeszcze gorsze sezony (2020 w Stali Gorzów i 2021 w GKM-ie Grudziądz).

39-letni zawodnik opuścił cztery ostatnie mecze drużyny z Krosna - u siebie w Motorem i Unią oraz wyjazdy do Grudziądza i Torunia. W ostatniej rozmowie z Mateuszem Puką z WP zaznaczył, że opuścił spotkania z trzema najsłabszymi rywalami (z Apatorem, GKM-em i Unią) i gdyby tylko mógł w nich wystartować, to pewnie zakończyłby sezon ze średnią 1,8-1,9. Nic nie wspomniał o starciu z Motorem, czyli jednym z dwóch największych faworytów do złota.



Kasprzak musiałby zdobywać komplety

Pomińmy już ten mecz z Motorem, skoro Kasprzak go nie wymienił, tylko skupmy się na tych trzech pozostałych. Aby doświadczony zawodnik rzeczywiście zakończył zmagania z tak wysoką średnią, to musiałby zdobywać prawie komplety. Sprawdziliśmy trzy scenariusze. Czy któryś z nich był realny? Wyniki osiągane przez żużlowca Wilków jednoznacznie pokazują, że nie bardzo.



Ale przejdźmy do rzeczy. Średnia 1,8? Zakładając, że w meczach z Apatorem, GKM-em i Unią pojechałby po pięć razy, to potrzebował aż 39 punktów (13 na mecz, które zapewniłoby mu średnią 1,803).

1,9? Obliczyliśmy, że było to możliwe, ale tylko w przypadku trzech kompletów (1,901). Nawet gdyby Kasprzak zdobywał w tych meczach po 10 punktów, to jego średnia wyglądałaby niewiele lepiej - 1,655. A pamiętajmy, że nie uwzględniliśmy w tych obliczeniach meczu z Motorem, który w Krośnie był rewelacyjnie dysponowany.



Kasprzak w całej swojej dotychczasowej karierze jeździł w PGE Ekstralidze. Wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy będzie musiał zejść szczebel niżej. Przykład Przemysława Pawlickiego w Enea Falubazie dowodzi jednak, że w 1. Lidze Żużlowej można się odbudować i ponownie zaatakować elitę (w przypadku awansu ma pozostać w zielonogórskim zespole).



Krzysztof Kasprzak / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

