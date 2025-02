Zaskakujące ruchy polskiej potęgi. Transferowa niespodzianka, klub wyjaśnia

Żużel. Stal Rzeszów ma dwóch byłych reprezentantów Polski. Prezes Michał Drymajło wyjaśnia

Zabezpieczenie dla wymienionych wyżej nazwisk stanowi David Bellego, niegdyś czołowy żużlowiec drugiego szczebla rozgrywkowego. W odwodzie, z kontraktami warszawskimi, są dwaj byli reprezentanci Polski i medaliści mistrzostw świata juniorów - Krystian Pieszczek oraz Kacper Gomólski. Co to oznacza dla rzeszowskiej drużyny? Komentarz prezesa Michał Drymajło nie pozostawia nawet cienia wątpliwości.



Pieszczek reprezentował Stal przez ostatnie półtora roku. Miał wielki wkład w awans do Metalkas 2. Ekstraligi. W wyższej lidze nie był już tak skuteczny, ale w dużym stopniu przeszkadzały mu kontuzje. Wychowanek Wybrzeża Gdańsk o trudnym dla siebie sezonie opowiedział nam już jakiś czas temu. W okresie transferowym zawodnik nie znalazł nowego klubu, zatem rzeszowianie wyciągnęli do niego rękę, zgadzając się na umowę bez ustalonych warunków finansowych. Stal pomogła także Kacprowi Gomólskiemu.