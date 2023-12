Zaskakująca zmiana barw. Kibice nie będą zadowoleni

Patryk Wojdyło to solidna druga linia na poziomie drugiej klasy rozgrywkowej. Kibice z Rybnika liczyli, że Polak zostanie w ich składzie. Ten jednak wrócił do Krosna, bo działacze postanowili się z nim rozstać.

Te słowa nie spodobają się kibicom

Prezes INNPRO ROW-u Rybnik uznał, że lepiej będzie zbudować drużynę bez Patryka Wojdyło w składzie. Na działaczu ciążyła duża presja publiczna, bo kibice nie wyobrażali sobie bez niego składu. Polak był zmuszony powrócić do Cellfast Wilków Krosno. - Każdy zawodnik ma swoje ambicje i coś chce osiągnąć. Ja przynajmniej takie mam. Dlatego uznałem, że lepszym miejscem do rozwoju będzie dla mnie Krosno. Mam nadzieję, że ta decyzja pomoże mi się stać lepszym zawodnikiem - mówi Wojdyło w rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym.

Przyszłoroczne zmagania w Speedway 2. Ekstralidze będą niezwykle ciekawe dla oka. Wśród drużyn nie wyrasta żaden zdecydowany faworyt do wygrania ligi. 24-latek uważa nawet, iż klub z Krosna jest silniejszy, niż ten z Rybnika. - Zmieniłem klub na silniejszy. Uważam, że wybrałem najlepsze rozwiązanie. Znam składy, ale to naprawdę nie musi się przełożyć na to, co będzie na torze. Składy większości zespołów w pierwszej lidze są wyrównane i nie ma tu głównego faworyta - tłumaczy.