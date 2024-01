Zaskakująca współpraca ze znaną telewizją. To może być kamień milowy

Wspomniana na wstępie impreza w sezonie 2023 powróciła do żużlowego kalendarza po wielu latach przerwy . Pauza nie wzięła się znikąd. Najważniejsi działacze mieli już powoli dosyć dominacji Polaków, którzy w drużynowym pucharze świata nie mieli sobie równych. W latach 2009-2017 podopiecznych Marka Cieślaka pokonywali tylko Duńczycy oraz Szwedzi. Do historii przeszedł zwłaszcza ostatni turniej z tego okresu. W Lesznie złoto nasza kadra przypieczętowała na kilka wyścigów przed zakończeniem zmagań. Przeciwnikom nie pomogły rezerwy taktyczne czy specjalne jokery (podwójne punkty - dop.red.).

Francuzi mogli obejrzeć drużynowy puchar świata na żużlu

- Żużel we Francji wciąż się rozwija. Liga staje się coraz silniejsza, a reprezentacja stale udowadnia, że może rywalizować z najbardziej utytułowanymi nacjami na świecie. L’Équipe to jeden z najbardziej ikonicznych dzienników w Europie. Posiada on niesamowitą platformę, dzięki której możemy dać Francuzom możliwość przeżywania emocji z zeszłego lata - oznajmiła na łamach fimspeedway.com Laura Manciet, dyrektorka indywidualnych mistrzostw globu na żużlu.

Do pełni szczęścia Francuzom we Wrocławiu w sezonie 2023 zabrakło spektakularnego sukcesu, czyli awansu do wielkiego finału. Sam udział w barażu był jednak powodem do dumy. W nim lepsi od Dimitriego Berge i spółki lepsi okazali się Australijczycy oraz Szwedzi.