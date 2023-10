Zaskakująca oferta menadżera. Polak na to pójdzie?

Piskorz o przyszłości Karczmarza: Musimy porozmawiać

Menadżer beniaminka I ligi na konferencji prasowej po finałowym meczu z Ultrapur Startem Gniezno wypowiedział następujące słowa. - Żal mi, że Rafał Karczmarz kończy wiek U24. Wyskakuje na seniora, ale musimy porozmawiać w różnych kwestiach, bo on na naszym torze jest jedną z naszych największych armat, więc zawsze może być naszym miejscowym jokerem - powiedział Piskorz do zgromadzonych dziennikarzy. Wychowanek gorzowskiej Stali również był obecny na tej konferencji i przyznał, że na torze w Rzeszowie czuje się jak ryba w wodzie. Takie rozwiązanie nie byłoby jednak korzystne i trudno przypuszczać, by się na to zgodził. Żużlowcy zarabiają pieniądze na torze i chcą występować we wszystkich spotkaniach . Karczmarz jest mocny przy Hetmańskiej, ale na wyjazdach tracił punkty.

Nie będzie ich za dużo? GKM coś o tym wie

Dodajmy jeszcze, że byłby to siódmy senior w zespole. Zakładając z góry miejsce dla gwiazdy Pedersena i Świdnickiego jako zawodnika U24, to dwóch z czterech tegorocznych seniorów musiałoby znaleźć się poza składem na mecze w Rzeszowie. A to z pewnością by się im nie spodobało. Kuszącą opcją może być też przedłużenie kontraktu z Karczmarzem i sprawdzenie dyspozycji wszystkich zawodników na treningach i przedsezonowych treningach.



Siedmiu seniorów przerabiano jednak na początku sezonu 2023 w ZOOLeszcz GKM-ie, gdzie nie wpływało to pozytywnie na atmosferę. Powtarzali to zgodnie zawodnicy z Grudziądza, że dopiero po wypożyczeniach się ona oczyściła. Zresztą w Stali (zarówno przed sezonem, jak i w jego trakcie) również była nadwyżka seniorów.