Zarzucili mu kradzież. Mediatorzy wybuchnęli śmiechem

To był bodaj najbardziej zabawny moment mediacji pomiędzy Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa i Maksymem Drabikiem. Klub domaga się od zawodnika zwrotu 300 tysięcy złotych z kwoty na przygotowanie do sezonu. Zdaniem działaczy Drabik nie przeznaczył tej kasy na zakup sprzętu, więc te pieniądze mu się nie należą . Włókniarzowi nie chodzi jednak tylko o złotówki , ale i też o silniki.

Włókniarz upomniał się o dwa silniki Kargera

- Masz nasze silniki, oddaj je - usłyszał Drabik od działaczy Włókniarza na ostatniej mediacji. Żużlowiec, kiedy to usłyszał, zrobił wielkie oczy. Jakby kompletnie nie wiedział, o co drugiej stronie chodzi. Szybko się jednak wyjaśniło, a na twarzach mediatorów pojawiły się uśmiechy.

Klub wyjaśnił Drabikowi, że dostał od Włókniarza dwa silniki zrobione przez Briana Kargera. Zawodnik odpowiedział, że on niczego nie dostał, a te silniki ktoś mu podrzucił do jego boksu. Wtedy padło pytanie , czy z nich korzystał. Drabik nie ściemniał, przyznał, że na tych silnikach jeździł. Oczywiście zapewnił od razu, że je odda.

Zwrot sprzętu nie kończy sprawy. Tuner będzie sprawdzał

Dlaczego taka sprawa tak bardzo ubawiła mediatorów? Do tłumaczeń Drabika szybko ktoś dorobił historię, że byłoby fajnie, jakby jemu ktoś podrzucił pod dom mercedesa . Też by nim jeździł i nie zadawał żadnych pytań.

Zwrot silników nie kończy jednak sprawy. Teraz zostaną one gruntownie sprawdzone przez Kargera. Tuner zobaczy, czy wszystko się zgadza i czy nie brakuje żadnych podzespołów. Zasadniczo chodzi o to, czy silnik nie był rozbierany. Mechanicy bardzo tego nie lubią. Każdy z nich ma swoje autorskie rozwiązania i chroni je przed konkurencją.

Zostanie jeszcze spór o 300 tysięcy złotych

Sprawa Drabik kontra Włókniarz jest tak trudna do rozwikłania, że do akcji wkroczyli mediatorzy z prezesem Ekstraligi Żużlowej Wojciechem Stępniewskim na czele. W rozmowach uczestniczą też jednak inne osoby. Historia z silnikami była dla nich takim lekko humorystycznym przerywnikiem. Każdy, kto zna Drabika, wie, że jest on roztargniony i trudno podejrzewać go o to, że chciał przywłaszczyć sobie klubowe silniki.