Zarzucano im jedno. Sytuacja się odwróciła?

Bohater hitu transferowego za rok będzie niepotrzebny?



Do półfinału Apator wszedł jako "lucky loser". Ogólnie to w sześciu meczach, w których zespół wziął udział w fazie play-off, to torunianie wygrali tylko raz. Wystarczyło to jednak do zdobycia brązowego medalu. Na podium PGE Ekstraligi nie było ich od 2016 roku. Przez siedem lat wiele się zmieniło. Był na przykład historyczny spadek do niższej klasy rozgrywkowej. Teraz w Toruniu powoli budują drużynę na lata, a dowodzą o tym listopadowe komunikaty klubu związane z przyszłością Emila Sajfutdinowa oraz Roberta Lamberta.



Odeszli: -