Zarzucają mu, że interesują go tylko pieniądze. Odpowiada na krytykę

Format DME do złudzenia przypomina ten znany z Drużynowego Pucharu Świata, który obecnie nie jest organizowany i który powróci dopiero w 2023 roku, dzięki działaniom nowego promotora żużlowych mistrzostw świata, Discovery Sports Events. Czy zatem nowy czempionat ma być konkurencją dla nieobecnego DPŚ? - My nie traktujemy tego jak konkurencji, tylko chcemy dać emocje kibicom z mniejszych ośrodków. Takie było jedno z podstawowych założeń tego projektu - mówi Maciej Polny, właściciel marki Speedway Events, promotora DME.

- Gdyby pora rozgrywania zawodów w Poznaniu była trochę późniejsza, to moim zdaniem na pewno pojawiłoby się więcej kibiców, ale nie mamy też prawa narzekać. Frekwencja była naprawdę dobra - mówił zadowolony Polny.

Tor w Poznaniu nie nadaje się na duże imprezy?

W trakcie zawodów pojawiło się sporo narzekań na poznański tor. Poza tym, że - jak to zazwyczaj bywa - nie pozwalał na zbyt wiele mijanek, to dodatkowo tworzyły się na nim dziury i bardzo mocno się kurzyło. Na stan owalu przy ul. Warmińskiej narzekali też zawodnicy, również reprezentanci Polski. - Wie pan co, nigdy nie byłem zawodnikiem, więc nie do końca mogę się w tym temacie wypowiadać, natomiast byłem wiele lat prezesem, a przy żużlu nie jestem też od roku, czy dwóch. Uważam, że ten tor naprawdę nie był aż tak zły, jak wszyscy uważali, bo praktycznie w każdym biegu coś się działo - odpowiadał na zarzuty Polny.

- Wiemy też, jakie tory mają i jak je przygotowują Anglicy. Jakbym zapytał Hansa Nielsena, na jakich torach on kiedyś jeździł, to ten tor był bez porównania łatwiejszym torem, na którym można było sobie poradzić - mówił w rozmowie z Interią przedstawiciel organizatora zawodów. - Zastanawiają mnie jednak opinie niektórych osób, którym powinno zależeć na tym, żeby te zawody odbywały się w przyszłości. Pretensje są dla mnie nieuzasadnione - mówił Maciej Polny. Dopytywany o to, kogo ma na myśli, nie chciał zdradzić tej tajemnicy.

Impreza tylko po to, żeby zarobić pieniądze?

Jeszcze przed turniejem pojawiły się głosy krytyczne wobec nowej inicjatywy. Na Twitterze wypowiedział się o niej niepochlebnie Wojciech Koerber. - Niech zgadnę, tę hitową imprezę załatwił Piotr Szymański, zorganizuje Maciej Polny, a nagrody wręczy Ryszard Czarnecki, uprzednio zapewniwszy kilka kluczowych napisów na bandę. Reszta jest tylko dodatkiem - napisał dziennikarz i autor dwóch biografii trenera Marka Cieślaka.

Maciej Polny, szef Speedway Events, odpowiedział na zarzuty Korbera. - Ja bym Wojtka zapytał co by było, gdyby te zawody komentował w TVP Sport. Pozostawiam to ze znakiem zapytania. Może miałby inne zdanie. Nie wiem, z czego wynika aż taka krytyka Wojtka Koerbera, bo jak prześledzimy jego niektóre felietony, to z tych felietonów zupełnie co innego wynika - powiedział Polny.

DME powinno znaleźć się w kalendarzu kosztem innych imprez?

Często mówi się o tym, że żużlowy kalendarz jest przepełniony, a pomimo tego pojawiają się w nim nowe imprezy. Maciej Polny uważa jednak, że miejsce na DME jest, a jeśli mielibyśmy z czegoś rezygnować, to z kilku krajowych imprez. - Widzę miejsce na taką imprezę. Uważam, że powinna być organizowana kosztem rezygnacji z innych zawodów - powiedział Polny.

- Jest wiele krajowych imprez, które nie powinny się odbywać, z którymi na pewno trzeba dać sobie spokój. Nie mówię oczywiście o Złotym Kasku, czy MPPK, bo to są imprezy kultowe, ale jest szereg imprez, które my też organizowaliśmy, ale nie powinno ich być - mówił Maciej Polny. Jakie konkretnie zawody miał na myśli? - Na pewno mistrzostwa pierwszej ligi, które organizowaliśmy, mają coraz mniejszy sens. Nie wiem co zrobić z meczem Północ-Południe, czy dalej go organizować, czy nie. Z drugiej strony wiem, że w mniejszych ośrodkach zapotrzebowanie na te imprezy jest, bo kibice drugoligowi nie mają dostępu do lepszych zawodników. Myślę, że na pewno trzeba zrobić jakąś selekcję imprez, ale nie możemy rezygnować z tych, które mają bogatą historię, o których my pamiętamy, czy starsi kibice na te imprezy chodzili. Myślę, że to powinno pozostać - doprecyzował szef Speedway Events.

Wszystko wskazuje więc na to, że impreza będzie kontynuowana. Okazuje się, że są już ośrodki chętne by zorganizować finał w przyszłym roku. - Oczywiście nie chcemy robić tego co roku w Polsce i mamy już pierwsze zapytania, jeśli chodzi o przyszłoroczny finał. Na tę chwilę trudno mi jednak powiedzieć, gdzie się odbędzie - powiedział Polny i zdradził, że DME czekają zmiany. - Na pewno zostanie wprowadzony system kwalifikacji, więc kilka reprezentacji otrzyma szansę, żeby dostać się do tego finału - zapowiedział Maciej Polny.