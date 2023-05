Zarzeka się, że już tego nie zrobi. Wbił szpilkę dyrektorowi

Mikkel Michelsen: - Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Oczywiście było to fajne uczucie zwyciężyć w tym wyścigu, ale na torach jednodniowych trzeba być regularnym, bo nawierzchnia zmienia się bardzo szybko. W pierwszym biegu początkowo jechałem przy krawężniku, ale tor był tam strasznie mokry i twardy. Dlatego przeszedłem na zewnętrzną i udało mi się wyprzedzić resztę. W następnych biegach przyjeżdżałem ostatni. Wygrałem dopiero swój ostatni bieg. Nie wiem, czy mogę jakiekolwiek pozytywy z tego turnieju wyciągnąć.

Już nie wybierze numeru 1

- Wraz z teamem przez cały turniej męczyliśmy się, by dobrze wychodzić ze startu i mieć prędkość na dystansie. Popełniłem wiele błędów i to także moja wina. Szkoda, bo siedem punktów dawało dziś awans do półfinału. Jestem rozczarowany, bo w moim drugim i trzecim starcie mogłem bez problemu wywalczyć po punkcie, co w ostatecznym rozrachunku dałoby mi osiem oczek i awans do półfinału.